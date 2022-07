Triennale Milano, nell'anno del Covid utile di 2,5 milioni

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Le attività patrimoniali della Triennale di Milano, malgrado l'incidenza pandemica sulla programmazione delle attività culturali 2020 e sul volume dei ricavi per la riduzione delle affluenze, segnano una crescita del 5,8%, legata ai contributi ricevuti negli ultimi mesi del 2020. Il patrimonio netto ammonta a 6.332.086 euro, in aumento di 2,5 milioni rispetto al 2019, e diminuisce di 707.309 euro il totale dei debiti, che passa dagli 8.678.627 euro del 2019 a 7.971.318 euro. E' quanto emerge dalla relazione sull'esercizio 2020 dell'ente culturale approvata dalla sezione controllo enti della Corte dei Conti.

In crescita del 2% anche il valore della produzione (da 9.742.212 euro nel 2019 a 9.939.836 euro nel 2020), mentre l'utile dell'esercizio raggiunge i 2.504.646 euro. Registrano un utile la Triennale di Milano Servizi srl (1.315.499 euro) e la fondazione Museo del Design (3.684 euro), a fronte di una perdita di "CRT/Teatro dell'Arte" pari a 57.538 euro, per le limitazioni alle attività teatrali imposte dall'emergenza sanitaria.

Sotto il profilo patrimoniale, è buona la performance 2020 della Triennale Servizi srl, con un patrimonio netto (1.755.698 euro) e un livello dei crediti (4.771.230 euro) in crescita costante, oltre a una riduzione dei debiti fino a quota 2.814.395. Buoni anche i risultati della fondazione Museo del Design, che consolida il patrimonio netto (2.241.405 euro), riducendo il debito a 920.509 euro. Maggiori difficoltà riguardano la fondazione Crt - Teatro dell'Arte, con un patrimonio netto ancora esiguo (33.338 euro nel 2020) e debiti ancora superiori all'attivo circolante (889.393 euro). (ANSA).