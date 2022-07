Milano-Cortina: Malagò, soci chiedono certezze sui tempi

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 "ogni 10-15 giorni incontriamo il commissario della società Infrastrutture. I soci fondatori, ossia i presidenti delle Regioni e Province e i due sindaci, hanno chiesto di avere certezza sul cronoprogramma a prescindere da tutto". Lo ha detto il presidente del Coni, e della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò a margine di un incontro a Palazzo Lombardia con il governatore Attilio Fontana per fare il punto sui Giochi invernali del 2026. "Mi sembra una richiesta più che legittima - ha aggiunto - nella riunione della prossima settimana ci saranno le risposte".

Per quanto riguarda le opere "non è così scontato" arrivare in tempo, visto che "fa parte della nostra storia ridursi a rincorrere". I ritardi "nascono dal tempo per allestire l'agenzia Infrastrutture - ha continuato - e non aiuta il fatto che ogni anno cambiano i governi". (ANSA).