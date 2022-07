Milano-Cortina: Malagò "Novari via? Non è all'ordine del giorno"

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - L'eventuale avvicendamento dell'amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina 2026, Vincenzo Novari, "non è un tema all'ordine del giorno". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine dell'incontro a Palazzo Lombardia col governatore Attilio Fontana. "E' una cosa che sento ogni tanto - ha aggiunto - non so per quale motivo. Una cosa è sicura: quando nel 2019 vincemmo la candidatura il mondo dello sport chiese un rappresentante a presiedere la fondazione. La politica era giusto individuasse l'ad". Per questo, oltre a non essere all'ordine del giorno, ha concluso, è "un tema che non ci riguarda". (ANSA).