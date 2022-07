Milano-Cortina: Fontana, atteso cronoprogramma, zero ritardi

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - "Stiamo aspettando questo cronoprogramma" sui Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, ma "non ci sono ritardi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'incontro con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, per fare il punto sulle Olimpiadi.

"Ne abbiamo parlato 15 giorni fa - ha spiegato il governatore - vogliamo cercare di capire i tempi entro i quali le opere verranno consegnate. Il commissario ci ha dato la garanzia che si dovrebbe arrivare a compimento di tutto". Fontana ha aggiunto: "Stiamo lavorando sia con il Coni sia con il governo, con cui stiamo discutendo sulla possibilità che entri nella nostra Fondazione" (Milano Cortina 2026 ndr), che porterebbe a "rafforzarla". Non sarà modificato "alcun aspetto economico: nient'altro di più rispetto ai programmi già approvati".

A chi gli chiedeva se la crisi di governo potrebbe comprometterne l'ingresso, ha risposto con un secco "no".

