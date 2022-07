Lombardia: Azione e +Europa insieme in Consiglio regionale

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Azione e +Europa in Lombardia uniscono le forze in Consiglio regionale. Il nuovo gruppo consiliare che accorpa i due partiti sarà composto dal consigliere di +Europa Michele Usuelli, che rivestirà anche il ruolo di capogruppo, e dal consigliere e segretario lombardo di Azione Niccolò Caretta. La novità è stata comunicata al presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi.

"Ma non è una fusione a freddo - assicura Usuelli - con Carretta abbiamo iniziato un lavoro comune. Dopo anni di iniziativa politica con tavoli, raccolte firme e presidi, è il coronamento lombardo di un avvicinamento progressivo che fa il paio con l'incontro nazionale tra Carlo Calenda, Emma Bonino e gli altri leader dei due partiti".

Azione e +Europa "sono i due partiti che dall'inizio dicono che al Paese serve una buona politica - aggiunge Carretta - mentre gli altri distruggono noi vogliamo costruire". Ad ogni modo "siamo distanti dal M5s e da una destra irresponsabile, anti-patriota e che non ha più il centro davanti - conclude - vogliamo costruire un polo del buon governo a livello nazionale e in Regione Lombardia".

Alla conferenza organizzata questa mattina al Pirellone hanno partecipato anche i coordinatori regionali di +Europa Luca Perego e Sonia Serati, ed è stato presentato il simbolo del gruppo, con i loghi dei due partiti che si intersecano. (ANSA).