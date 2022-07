Fiera Milano: nel semestre torna l'utile a 5,3 milioni

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Fiera Milano chiude il primo semestre dell'anno con un ritorno all'utile pari a 5,3 milioni di euro, rispetto a una perdita di 24,6 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso. I ricavi si attestano a 116,2 milioni, in crescita di 111,6 milioni rispetto al primo semestre 2021.

Cresce anche il margine operativo lordo (Ebitda) pari a 39,5 milioni, in aumento di 62,5 milioni. Fiera Milano conferma la guidance di Ebitda per l'esercizio 2022 nel range di 40-50 milioni di euro.

Due consigliere indipendenti non esecutivi, Marina Natale e Angelo Meregalli, si sono dimessi dal consiglio d'amministrazione per nuovi impegni professionali. Il cda provvederà nelle prossime settimane ad adottare le conseguenti decisioni.

I risultati "molto positivi del primo semestre 2022 confermano che il settore fieristico sta gradualmente ritornando ai livelli pre-pandemici più velocemente rispetto alle previsioni, continuando ad avere un ruolo cruciale per la competitività dell'industria italiana e per la crescita del tessuto produttivo del Paese", afferma Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale.

"La nostra ambizione - aggiunge - è quella di creare un sistema delle fiere italiane, coordinate tra loro, che mantenga l'attenzione al territorio ma diventi più forte ed attrattivo per gli operatori esteri. E' in questa visione che si inseriscono la partnership strategiche che stiamo valutando con altri operatori del settore". (ANSA).