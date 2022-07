Coltiva marijuana in camera da letto, arrestato pregiudicato

(ANSA) - MILANO, 27 LUG - In camera da letto aveva allestito una serra per la coltivazione della marijuana. Un pregiudicato di 43 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Gli agenti del Commissariato Bonola si sono presentati a casa dell'uomo, in via Punta Licosa, per una notifica. Una volta all'interno, hanno trovato dello stupefacente in soggiorno e hanno deciso di perquisire l'abitazione. La serra, nella camera da letto, era dotata di impianto di areazione-idrico e lampade temperate. Sequestrate in totale 535 grammi di marijuana e 1,1 chili di hashish, oltre a 3.300 euro in contanti e materiale per il confezionamento della droga. (ANSA).