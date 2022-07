Vela: Eurocup 2022 sul lago di Como dal 27 luglio

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - Tutto pronto sulle sponde dell'alto Lario per l'Eurocup 2022, la manifestazione velica della classe 4000 organizzata dalla scuola di vela Marvelia - Centro Formazione Vela. A sfidarsi in acqua, da mercoledì 27 luglio a sabato 30 luglio, ci saranno 34 imbarcazioni provenienti da Italia, Svizzera, Francia, Inghilterra, Belgio e Bermuda. in programma, per ogni giornata, 3 prove con il campo di regata nelle acque antistanti Dongo, Musso e Pianello.

L'edizione 2021, programmata in Francia, non si è disputata a causa delle restrizioni Covid e il testimone è passato all'Italia. Ora l'equipaggio Colombi/ Puntello del circolo velico Marvelia dovrà difendere il titolo di Campione europeo conquistato nel 2020 in Gran Bretagna. (ANSA).