Una giusta idratazione aiuta a mantenere la tonicità muscolare

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - L'acqua ha un effetto benefico anche sui muscoli e sulla loro tonicità per questo per evitare dolori e crampi è fondamentale una corretta idratazione. Questo in particolare d'estate quando l'attività fisica di solito si fa più intensa. Quando il nostro corpo è disidratato, anche il sistema muscolare ne risente in maniera grave e diventa meno efficiente. "Una corretta idratazione è essenziale perché mantiene i tessuti idratati e le fibre muscolari flessibili con un conseguente aumento dell'elasticità e della tonicità muscolare - spiega spiega il professor Umberto Solimene, dell'Università degli Studi di Milano, membro dell'Osservatorio Sanpellegrino e Presidente Femtec -. Inoltre, l'acqua aiuta a smaltire il cortisolo, il cosiddetto ormone dello stress che, quando è presente in eccesso nel corpo, indebolisce i nostri muscoli".

Bere adeguatamente può anche aiutare a prevenire e alleviare i sintomi della disidratazione quali stanchezza, fatica, poca resistenza, scarsa coordinazione motoria e crampi muscolari. Quest'ultimo è un disturbo che colpisce molto di frequente gli sportivi, gli anziani e non solo. Poiché i nostri muscoli sono composti in gran parte anche da acqua, è essenziale mantenersi correttamente idratati per stimolare il loro corretto funzionamento, evitando così possibili seri danni all'organismo.

Mantenere i muscoli idratati richiede molta attenzione. Innanzitutto, non si deve bere solo quando si sente lo stimolo della sete, che deve essere solamente un campanello d'allarme.

In generale, una persona che pesa attorno ai 70 kilogrammi dovrebbe bere 1,5 litri di acqua al giorno, che corrispondono a circa 8 bicchieri. (ANSA).