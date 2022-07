Piscina Romano di Milano diventa museo per 'Gilded Darkness'

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - Il centro balneare Romano, nel quartiere milanese di Lambrate, dal 12 settembre diventerà un museo per 'Gilded Darkness' progetto artistico ideato per la Fondazione Trussardi da Nari Ward.

Dentro e fuori dal centro fino al 16 ottobre troveranno spazio opere realizzate appositamente dall'artista, insieme a sculture, installazioni e interventi ambientali che fanno parte del suo percorso creativo dall'inizio. Come Amazing Grace, che trova spazio nei vecchi spogliatoi, uno scafo di nave creato con 300 passeggini abbandonati che ha realizzato nel 1993. L'opera ha anche una colonna sonora, la voce dolente di Mahalia Jackson che canta l'omonima canzone.

Appositamente creata per il centro è Emergence pool, i quattromila metri quadrati della piscina si trasformano in una distesa dorata su cui si trova una zattera fatta di coperte termiche, mentre un'enorme bandiera bianca issata su una gru rievoca immagini di nazionalismo, violenza e sconfitta per Battleground Beacon in cui sono diffusi dagli altoparlanti suoni e composizioni musicali realizzate in collaborazione con vari gruppi e individui che abitano e vivono in città. Il dialogo tra culture, l'arte come spazio di incontro e scambio, il formarsi dell'identità al confine tra linguaggi e tradizioni diverse e, in particolare, una riflessione sulla funzione dei monumenti in un momento segnato dalla continua revisione della storia e dai numerosi crolli e le ripetute crisi che hanno definito questi ultimi anni sono alcuni dei punti fondamentali del progetto realizzato dalla fondazione in collaborazione con Milano sport.

(ANSA).