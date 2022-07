Disperso per salvare figlio, proseguono ricerche lago Garda

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - Continuano le ricerche del turista inglese disperso da venerdì scorso nelle acque del lago di Garda, che davanti al litorale del Comune di Limone superano anche i trecento metri. Da ieri squadre di sub della guardia costiera di Genova e dei vigili del fuoco di Milano sono al lavoro con strumenti per ricerche in alti fondali, come sottomarini a comando remoto e sonar, imbarcati sulle unità navali della guardia costiera di Salò e dei vigili di Bardolino.

Le attività di ricerca proseguiranno anche nei prossimi giorni sotto il coordinamento della guardia costiera del Lago di Garda, in sinergia con i vigili del fuoco del Comando provinciale di Brescia. (ANSA).