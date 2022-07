Barilla: nel 2021 donati 12mln e oltre 2.700 T di prodotti

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - Nel 2021 il Gruppo Barilla ha portato avanti una serie di iniziative solidali nei Paesi in cui opera, per un totale di 12 milioni di euro e circa 2.700 tonnellate di prodotti donati. Questo con l'obiettivo di favorire l'accesso al cibo a un numero crescente di persone, valorizzare l'inclusione e supportare lo sviluppo dei territorio, come spiegato nel Bilancio di Sostenibilità del Gruppo.

Nel 2021 Barilla è stata inoltre la prima azienda italiana ad aggiudicarsi il 'Catalyst Award' introducendo iniziative che hanno permesso la valorizzazione della leadership femminile sul posto di lavoro e aumentato l'inclusione di tutti i dipendenti Barilla nel mondo. Ad oggi il 40% degli executive e dei manager Barilla sono donne e, dal 2020, Barilla ha raggiunto la Gender Pay Equality per tutti i suoi dipendenti nel Mondo. A parità di qualifiche e mansioni, uomini e donne hanno la stessa retribuzione.

Barilla è stata anche una delle prime aziende in Italia a porsi diversi obiettivi di inclusione, come la formalizzazione del lavoro flessibile in tutte le sue sedi, e la prima azienda italiana ad aderire agli standard di condotta Onu contro la discriminazione Lgbti+ sul lavoro. (ANSA).