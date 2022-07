Vaccini: Lombardia approva piano operativo di emergenza

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - Per programmare l'offerta vaccinale da attuare in caso di recrudescenza pandemica la giunta della Regione Lombardia ha approvato il 'Piano operativo regionale di emergenza vaccinazioni Covid-19'.

L'obiettivo è definire "un'organizzazione regionale tempestiva", in caso di ripresa della campagna vaccinale massiva, che sappia garantire una sufficiente capacità vaccinale. La Regione ha contemplato due scenari possibili: uno prevede che le Ats, in collaborazione con le Asst, su input della Dg Welfare si organizzino, entro 7 giorni, per garantire fino a 35.000 vaccinazioni al giorno sul territorio regionale.

Un altro scenario vede invece coinvolte sempre le Ats con le Asst, che devono essere pronte ad attivare entro 15 giorni dall'input della Dg Welfare (7 giorni se l'attivazione avviene in una fase in cui era già partito l'input per le 35mila vaccinazioni giornaliere, ndr) un numero di centri vaccinali idonei a sostenere un'attività di somministrazione di massa che permetta di raggiungere le 60.000 vaccinazioni al giorno. Il primo scenario prevede l'attivazione di 70 centri vaccinali (di cui 21 massivi), 10 centri vaccinali gestiti dai medici di medicina generale e 453 farmacie, il secondo l'attivazione di 86 centri vaccinali (di cui 37 massivi), 10 centri vaccinali gestiti da medici di medicina generale e 453 farmacie.

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e la sua vice Letizia Moratti hanno evidenziato "che saranno attuate azioni di sistema in grado di garantire omogeneità di intervento sui singoli territori delle Ats", pur nel rispetto delle peculiarità delle diverse zone. (ANSA).