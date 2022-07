The Italian Glass Weeks, 250 eventi tra Milano e Venezia

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - Nell'Anno Internazionale del Vetro promosso dalle Nazioni Unite, dalla fusione di Vision Milan Glass Week e The Venice Glass Week nasce The Italian Glass Weeks, la prima manifestazione internazionale in Italia dedicata al vetro industriale e artistico. Oltre 250 eventi tra Milano, dal 10 al 18 settembre, e Venezia, dal 17 al 25 settembre, tra mostre, workshop, installazioni artistiche, spettacoli, oltre che visite guidate, incontri culturali, laboratori e molto altro.

Sono già centinaia le domande di partecipazione pervenute alla segreteria di The Italian Glass Weeks, tra cui sono stati selezionati i 150 partecipanti; musei, istituzioni, università, aziende, artisti e designer sia dall'Italia che dall'estero.

Centri nevralgici delle due settimane saranno le HUB, ciascuna con un focus diverso: The Italian Glass Weeks - Milan HUB ospiterà convegni e seminari, tra cui l'evento dedicato agli operatori del settore vetro organizzato da HCE International che insegnerà come far brillare la propria azienda e di conseguenza i propri prodotti attraverso il semplice uso delle parole giuste. The Italian Glass Weeks - Venice HUB a Palazzo Loredan e The Italian Glass Weeks - Venice HUB Under35 a Palazzo Giustinian Lolin, ospiteranno invecce più di 40 artisti e designer, tra cui giovani under 35, sia italiani che internazionali. (ANSA).