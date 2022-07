Nuova sede Whirlpool a Milano, sarà campus carbon-free

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - Sarà carbon-free, e avrà le sembianze di un campus, il nuovo headquarter di Whirlpool.

L'inaugurazione a Milano, in zona Certosa, è prevista nel 2023.

Progettato secondo "le logiche di 'agile working' per supportare la nuova operatività post-pandemia e per garantire il benessere dei dipendenti", per Fabio Colombo, senior director delle Risorse Umane Emea dell'azienda, sarà "un ambiente moderno, aperto alle altre aziende e in grado di favorire la collaborazione e l'interscambio tra le persone". Whirlpool punta così a un posto di lavoro vincente, un "winning workplace": l'impegno è bilanciare l'equilibrio vita-lavoro e rendere l'azienda "uno dei migliori posti dove stare".

Dopo la crisi pandemica, la società ha rivisto le sue priorità strategiche per rispondere alle nuove esigenze con differenti modalità di lavoro, un'accelerazione della transizione digitale e un focus sul benessere dei lavoratori.

"Siamo tornati a una modalità più standard, ma mantenendo i benefici che abbiamo sperimentato negli ultimi due anni", osserva Colombo. L'azienda ha sviluppato un programma di mental health dedicato ai dipendenti e occasioni di condivisione, sia online che offline, come il 'coffee chat', gruppi di ascolto e sessioni di yoga o di cucina. Nella strategia aziendale c'è una 'Agenda per le persone' basata su organizzazione agile e sviluppo dei talenti: "Puntiamo sul talento in ingresso facendo leva sui giovani provenienti dalle università europee e inserendoli in azienda attraverso percorsi strutturati mentre, per quanto riguarda il nostro management, abbiamo delle rotazioni internazionali nelle quattro ragioni dell'azienda: il Nord America, l'Asia-Pacific, il latin America e ovviamente l'Europa". (ANSA).