Donna di 33 anni uccisa a coltellate, fermato il compagno

Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate stamani all'alba a Cadorago, nel Comasco. Per il delitto è stato fermato il compagno di 37 anni con il quale conviveva da un paio d'anni. L'omicidio sarebbe avvenuto al termine di un litigio. Indagano i carabinieri di Cantù, guidati dal tenente Diego Bonavera. Sono stati i vicini a lanciare l'allarme questa mattina intorno alle 5 quando hanno sentito la coppia litigare e urlare. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, l'uomo, che ha 37 anni, avrebbe colpito la compagna con diverse coltellate e avrebbe aperto lui stesso la porta ai carabinieri. I militari hanno chiamato i soccorritori del 118, ma per la donna non c'è stato nulla fare. A scatenare il litigio sarebbe stata una crisi di gelosia.

"Ho sempre pensato che essere forti significasse 'andare avanti', invece voleva dire 'andare oltre'": questa citazione è uno degli ultimi post pubblicati su Facebook da Valentina Di Mauro, la 33enne uccisa oggi dal compagno nel Comasco. Il messaggio è del 22 giugno, prima tanti messaggi con aforismi e le foto dei viaggi, quelle ad aprile nelle Maldive dove diceva di essere per lavoro, quelle del compleanno a novembre, mentre spegneva le candeline sulla torta per i 33 anni con accanto il compagno Marco fermato stamani dai carabinieri a Cadorago per l'omicidio. E anche nelle foto delle vacanze dello scorso anno è spesso abbracciata a lui, con amici e parenti che sotto le foto commentano "che bella coppia". Fra gli ultimi post la frase "chi non vuole ascoltarti non lo fa nemmeno se urli, e chi vuole capirti ti capisce anche se non parli", sotto il commento di un amico appena messo: "Povera cara...non hai urlato...ma ti hanno fatto tacere in un modo orrendo !! Ora riposa in pace...angelo tra gli angeli".