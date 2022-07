Si tuffa con un amico nel lago di Como e non risale,disperso

(ANSA) - BELLANO (LECCO), 24 LUG - Dalla spiaggia accanto al lido di Bellano si tuffano nel Lario, uno riesce a tornare a riva, l'altro invece scompare nelle acque del lago di Como. Sono in corso le ricerche di un ragazzo che con gli amici ha raggiunto la zona di una struttura sportiva di Bellano e poco dopo le 16 con un amico si è tuffato nel lago di Como. Entrambi si sono trovati in difficoltà, l'amico è riuscito con fatica a tornare a riva, l'altro invece è stato inghiottito dalle acque.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Bellano e di Lecco e per le ricerche è presente anche una squadra di sommozzatori.

Tre giorni fa è scomparso sempre nelle acque del Lario un turista tedesco il cui corpo non è ancora stato ritrovato.

