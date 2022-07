In centro a Milano lo street food è 'ecologico', 50 permessi

(ANSA) - MILANO, 24 LUG - Saranno amici dell'ambiente i mezzi dello street food che avranno il permesso di lavorare nel centro di Milano. La giunta ha approvato le linee di indirizzo per rilasciare i permessi (massimo 50) per la vendita itinerante 'eco-friendly' nel municipio 1, che varranno cinque anni. Ora il Comune si prepara a pubblicare il nuovo bandi (il primo infatti risale a cinque anni fa) I mezzi non dovranno superare i 3,6 metri di lunghezza e dovranno avere "un'estetica compatibile con il contesto urbano".

Per quanto riguarda i prodotti, saranno privilegiati quelli della tradizione italiana e milanese, soprattutto a denominazione protetta come Dop e Igp.

Le domande di partecipazione saranno valutate in base alla qualità dei progetti: si terrà conto, appunto, della originalità dei prodotti venduti, dei servizi complementari offerti, delle iniziative di economia circolare e di lotta allo spreco, della ecosostenibilità del mezzo utilizzato, delle professionalità acquisite nel campo delle tecnologie alimentari. Chi otterrà il permesso, dovrà corrispondere un canone annuale per l'occupazione di suolo. (ANSA).