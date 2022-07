A Ponte di Legno parte la rassegna 'Una montagna di cultura'

(ANSA) - MILANO, 24 LUG - E' iniziata con una serata dedicata alla poetessa polacca Wislawa Symborska, Premio Nobel per la letteratura nel 1996, la rassegna "Una montagna di cultura…la cultura in montagna", promossa dall'Associazione Pontedilegno-MirellaCultura insieme a Pro Loco e Biblioteca Civica, che fino al 17 agosto prevede una serie fitta di appuntamenti, dai concerti, agli incontri al premio nazionale di poesia edita Pontedilegno Poesia.

Ad andare in scena nel primo appuntamento è stato lo spettacolo "La gioia di non essere io-Versi, vita e divagazioni su e di Wislawa Szymborska", basato su un testo originale di Laura Forcella Iascone con la regia di Fausto Cabra e la performance di Franca Penone e Mimosa Campironi.

Un saluto via mail da Cracovia è arrivato dal direttore dell'istituto italiano di Cultura, Ugo Rufino, mentre in presenza lo ha portato Anna Miskowiec, docente della Pontificia Università Giovanni Paolo II della città polacca.

Il secondo appuntamento di "Una montagna di cultura…la cultura in montagna" è previsto martedì 26 luglio con un incontro sul volume "Le posizioni altissime nel Gruppo dell'Ortler 1915-1917" con intervento del curatore Paolo Marini e del presidente del Museo della Guerra Bianca, Walter Belotti.

Poi, da venerdì a domenica, tredicesima edizione di "PontedilegnoPoesia" con la presenza dei sei finalisti. (ANSA).