Scherma, Mondiali 2023 a Milano: consegnata la bandiera Fie

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Il presidente della Federazione italiana scherma, Paolo Azzi, ha ricevuto dalle mani del presidente della Fie, Emmanuel Katsiadakis, la bandiera della Federazione Internazionale, simbolo del passaggio ufficiale del testimone per l'organizzazione del Campionato del Mondo 2023 che si disputerà in Italia, a Milano. Con la cerimonia ufficiale svoltasi al Cairo, è cominciato il conto alla rovescia verso il campionato, in programma dal 22 al 30 luglio 2023. A rappresentare Milano 2023 per la presa in consegna della bandiera c'erano l'ambasciatore d'Italia in Egitto, Michele Quaroni, il presidente del comitato organizzatore Marco Fichera e il presidente del Coni Lombardia, Marco Riva. L'ottavo mondiale organizzato in Italia varrà per la qualificazione olimpica a Parigi 2024 e, sottolinea la federazione, sarà soprattutto un grande evento che punta ad andare al di là dei significati sportivi, rappresentando uno straordinario momento di promozione per la scherma, per Milano e per tutto il Paese.

(ANSA).