Precipita da un sentiero del Bergamasco, morto 41enne

(ANSA) - BERGAMO, 23 LUG - Massimiliano Nolli, ha perso la vita nella mattinata di oggi sul Pian de l'Aser, lungo il sentiero che porta al rifugio Brunone. Il quarantunenne di Brugherio (Monza) era con un amico e stavano salendo quando si sono fermati per prendere dell'acqua in una valletta. Mentre stava scendendo però ha perso l'equilibrio ed è precipitato per una settantina di metri. Immediato l'allarme: la centrale ha attivato l'elisoccorso di Sondrio di Areu le squadre della VI Orobica del Soccorso alpino.

Sono intervenuti anche i Carabinieri. Dopo la constatazione della morte, l'uomo è stato portato in camera mortuaria. (ANSA).