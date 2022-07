Meteo, allerta a Milano per possibili temporali

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Da questo pomeriggio fino alla mezzanotte è previsto l'arrivo di temporali sparsi soprattutto ma non solo su Alpi e Prealpi, per questo il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo gialla. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile di Milano sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. (ANSA).