Inter ko 1-0 in amichevole contro il Lens

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Prima sconfitta nella preparazione estiva per l'Inter di Simone Inzaghi, che cade in Francia in una amichevole contro il Lens. Decisiva per i francesi padroni di casa la rete di Openda al 90' sugli sviluppi di un corner, quando la sfida sembrava ormai indirizzata verso lo 0-0. Per i nerazzurri la preparazione verso l'esordio in campionato del prossimo 13 agosto contro il Lecce continuerà con le amichevoli contro il Lione (il 30 luglio a Cesena) e contro il Villarreal (il 6 agosto a Pescara). (ANSA).