Il Comune di Milano pensa al Natale, bando per gli sponsor

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Il Comune di Milano cerca sponsor per le iniziative del Natale. Per questo ha pubblicato due avvisi pubblici. Uno riguarda 'Natale a Milano' per trovare sponsor tecnici per realizzare il Natale degli Alberi, iniziativa ormai tradizionale per l'allestimento di alberi diversi in diverse parti della città e per i progetti sulle luminarie (ciascuno dovrà riguardare almeno due punti della città uno all'interno e uno in periferia, all'esterno della cerchia della 90/91).

L'altro invece ricerca l'organizzatore delle prossime due edizioni del mercatino di Natale in Duomo, che si svolgerà dal primo dicembre al sei gennaio.

Le iniziative del Natale a Milano si svolgeranno invece in periodi differenziati dal primo novembre al 31 gennaio e le proposte di sponsorizzazione dovranno essere inviate entro il 12 settembre, Per il mercatino di Natale invece i progetti dovranno essere inviati entro il 30 agosto e il soggetto vincitore si dovrà impegnare a versare alla Veneranda Fabbrica del Duomo un contributo di 250 mila euro (per ciascuna edizione) che servirà al restauro del Grande Organo della cattedrale. (ANSA).