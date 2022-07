Anziana uccisa nel Varesotto, il corpo scoperto dal figlio

(ANSA) - VARESE, 23 LUG - Una donna di 73 anni è stata trovata morta nel suo appartamento di Malnate (Varese). Aveva segni di aggressione sul corpo e i carabinieri indagano per omicidio.

Il cadavere di Carmela Fabozzi è stato scoperto nella tarda serata di ieri dal figlio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo della compagnia di Varese.

Secondo i primi accertamenti, l'anziana è stata colpita più volte con un oggetto contundente, forse una spranga. Quando il figlio è arrivato, ha trovato la porta di casa aperta e la madre, vedova che viveva da sola, riversa a terra. Non ci sono segni di scasso. I carabinieri hanno sequestrato il telefono della donna per ripercorrere le sue ultime ore di vita.