Usura anomala dei treni, cambia la circolazione del Passante

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - Da sabato prossimo subirà delle modifiche la circolazione dei treni nelle linee suburbane del Passante Ferroviario di Milano. Nelle ultime settimane, Trenord ha dovuto ritirare dall'esercizio 35 treni (con la conseguente cancellazione di circa cento corse al giorno) per il consumo anomalo delle ruote. I tecnici della società che gestisce il trasporto ferroviario in regione e quelli di Rfi hanno controllato gli impianti ferroviari ma finora non hanno scoperto le cause.

E dunque, spiegano in un comunicato congiunto, hanno decido di "sospendere l'ingresso dei treni nel Passante Ferroviario di Milano" per "ragioni precauzionali" e " preservare i treni da consumi incompatibili con lo svolgimento del servizio".

Le modifiche delle cinque linee suburbane sono adesso allo studio e saranno pubblicate su sito e app di Trenord. Nel frattempo continueranno gli accertamenti sulle cause, mentre è già in corso la tornitura delle ruote dei treni tolti dal servizio. È invece fissato per martedì il tavolo tecnico dove saranno analizzati congiuntamente gli esiti delle verifiche straordinarie e definiti i provvedimenti. (ANSA).