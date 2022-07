Turista tedesco disperso nelle acque del lago di Como

(ANSA) - COLICO (LECCO), 22 LUG - Un turista tedesco risulta disperso nelle acque del lago di Como. Sono in corso le ricerche dei vigili del fuoco comando provinciale di Lecco e di Como per la ricerca dell'uomo che, uscito in barca nella serata di ieri, da Domaso (Como), non ha fatto rientro.

La moglie ha lanciato l'allarme nella tarda serata di ieri.

Le ricerche si sono estese a tutto l'Alto Lario, alla sponda lecchese, in particolare al tratto tra Colico e Dervio. I vigili del fuoco via terra e con mezzi nautici hanno perlustrato un'ampia porzione del Lario, senza trovare però il natante dato per disperso. In volo anche l'elisoccorso di Areu. (ANSA).