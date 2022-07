Si tuffa nel lago di Garda per aiutare figlio, disperso

(ANSA) - BRESCIA, 22 LUG - Un cinquantaduenne inglese è disperso nelle acque del lago di Garda a Limone, sulla sponda bresciana. L'uomo secondo una prima ricostruzione si è tuffato in acqua da una barca per aiutare il figlio quattordicenne in difficoltà ed è annegato. Il lago nel punto dove l'uomo si è tuffato arriva ad una profondità di oltre 100 metri. (ANSA).