Fontana: 'Mie dimissioni per election day sono fake news'

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - "Sono assolutamente fake news": è così che il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine del convegno 'Il mondo dopo la guerra in Ucraina' a Lodi, è tornato a smentire l'ipotesi di sue dimissioni per anticipare le regionali a settembre, in concomitanza con le politiche.

"Credo non si debbano fare scherzi su queste cose - ha aggiunto Fontana - sono convinto che si debbano rispettare le istituzioni e dobbiamo completare il nostro lavoro". Insomma, "non è mai stata presa in considerazione questa ipotesi".

(ANSA).