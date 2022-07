Covid: In Lombardia 8.915 nuovi casi, cala tasso positività

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - Sono stati 8.915 i nuovi positivi al covid nelle ultime 24 ore in Lombardi a, con un tasso di positività del 19,2% (ieri al 21,2%), a fronte di 46.333 tamponi effettuati. Invariati i ricoveri in terapia intensiva che rimangono 41 mentre diminuiscono quelli nei reparti ordinari che sono 1.524 (-16) I morti sono stati 31 per un totale di 41.258 dall'inizio della pandemia.

Per quanto riguarda i dati dalle province: a Milano 2.634 di cui 989 a Milano città, a Bergamo 879, Brescia 1.167, Como 490, Cremona 403, Lecco 264, Lodi 199, Mantova 485, Monza e Brianza 704; Pavia 615, Sondrio 163 e a Varese 676. (ANSA).