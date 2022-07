Caldo: possibili rallentamenti su linea metro Milano

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - C'è il rischio che i treni della linea 2 della Metropolitana milanese viaggino a marcia ridotta per via delle temperature elevate. Lo comunica la stessa Atm la quale spiega che "i protocolli di sicurezza impongono limiti di velocità quando le rotaie superano temperature critiche".

"Se si verificherà questa condizione - scrive l'azienda dei trasporti milanesi sui propri social - per precauzione i treni viaggeranno a marcia ridotta sui tratti all'aperto. In questa situazione considerate maggiori tempi di viaggio". (ANSA).