Unitalsi, a Caravaggio incontro dei sacerdoti anziani e malati

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - Una giornata di fraternità per esprimere affetto e vicinanza a quei sacerdoti che devono fare i conti con l'età che avanza e qualche malanno. È quella che Unitalsi Lombarda e la Conferenza episcopale lombarda promuovono anche quest'anno: un incontro fra il "clero ammalato e anziano e i vescovi lombardi", in programma giovedì 15 settembre presso il Santuario di Caravaggio.

"È l'ottava volta - dice Luciano Pivetti, presidente Unitalsi Lombarda - che il Santuario di riferimento mariano regionale ospita questa giornata di amicizia e preghiera dei Vescovi insieme ai sacerdoti anziani e malati delle diocesi di tutta la regione. L'incontro è aperto non solo ai preti diocesani, ma anche ai sacerdoti appartenenti alle famiglie religiose operanti sul territorio lombardo o ospiti di case di riposo".

All'iniziativa, come conferma don Massimo Fumagalli, aderisce anche la Fondazione Opera Aiuto Fraterno, che nella Diocesi di Milano si prende cura proprio del clero anziano e ammalato.

Il Santuario potrà accogliere fino a 180 sacerdoti.

L'Unitalsi, oltre a raccogliere le iscrizioni, provvederà al trasporto, con i propri mezzi, dei partecipanti all'incontro.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a segreteria@unitalsilombarda.it. (ANSA).