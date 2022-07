Premio Cremona Musica per Barbara Boni

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - Domani, venerdì 22 luglio, nel cortile di Palazzo Reale a Milano, nel contesto di MiAmor Music Festival 2022, Barbara Boni riceverà il Premio Cremona Musica per il Concorso Pianolink International Amateurs Competition 2021- premio del pubblico, per avere ottenuto il maggior numero di preferenze al video pubblicato su Youtube.

"MiAmOr (Milano Amateurs & Orchestra) Music Festival", giunto alla settima edizione, è un evento musicale internazionale dedicato ai musicisti per professione e per passione, ideato e prodotto dall'Associazione Musicale PianoLink con la Direzione Artistica di Andrea Vizzini, in collaborazione con Bösendorfer, Yamaha Music Europe e con il patrocinio del Comune di Milano | Cultura, Area Spettacolo e Regione Lombardia con un programma che comprende oltre 200 musicisti tra professionisti e amatori insieme su importanti palcoscenici.

L'offerta musicale si presenta interessante a partire dal concerto inaugurale che si è svolto il 16 Luglio con i monumentali Carmina Burana di Carl Orff, al Teatro Franco Parenti di Milano. Il "MiAmOr" ha visto poi due intere giornate di prove aperte al pubblico (18 e 19 luglio) e proseguirà con due Concerti di Gala venerdì 22 e sabato 23 a Palazzo Reale.

Il Festival coinvolge fra gli altri, pianisti amatori provenienti da tutto il mondo, nella vita medici, avvocati, impiegati, impegnati in repertori per pianoforte e Orchestra (Concerti di Addinsell, Beethoven, Saint Saens, Haydn, Mozart, Šostakovič Beethoven, Grieg, Rachmaninov, Gershwin, Prokofiev, Ravel, Lutoslawsky) con la PianoLink Philharmonic Orchestra.

PianoLink International Amateurs Competition è un altro originale progetto dall'Associazione Musicale. Il concorso prevede la fase finale nel Teatro Ponchielli di Cremona in occasione della Manifestazione fieristica Cremona Musica in programma dal 23 al 25 settembre alla Fiera di Cremona. (ANSA).