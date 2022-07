Moto: Ancma, bene mercato nonostante problemi di produzione

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - Il mercato delle due ruote "in Europa sta andando bene, anche in Italia dove i numeri ogni tanto sono altalenanti. Quel che non sta andando bene è la produzione: ci sono problemi di consegna a causa delle difficoltà di approvvigionamento e questo condiziona i numeri".

Lo ha detto il presidente di Confindustria Ancma e amministratore delegato di Eicma, Paolo Magri, a margine della presentazione della campagna pubblicitaria della 79/a esposizione, in programma a Fiera Milano Rho dall'8 al 13 novembre. Il mercato, ha ribadito, "sta andando bene", a differenza delle quattro ruote che "hanno sia un problema di approvvigionamento che di mercato: non hanno 'back order' così clamorosi che consentano di stare tranquilli" e, in aggiunta, "stanno soffrendo per la transizione da motore endotermico a elettrico, che sta condizionando gli acquisti e lascia dubbi alla gente". Questo, per Magri, non vale invece per ciclo e motociclo: "Direi che il futuro delle due ruote è mobilità elettrica in città e endotermica fuori dalla città. Gli scooter saranno elettrici". (ANSA).