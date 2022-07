Governo: Casini, rapporto serie A-istituzioni rimarrà buono

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - "La caduta del Governo? La crisi, posto che è un tema molto frequente in Italia, riguarda il Paese. I rapporti tra la Lega Serie A e le istituzioni sono buoni, erano buoni e resteranno buoni, perché si tratta di un rapporto tra persone e non tra istituzioni". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, ex capo di gabinetto del ministero della Cultura, rispondendo a una domanda sulla caduta del Governo Draghi in conferenza stampa al termine della assemblea di oggi della Lega Serie A. (ANSA).