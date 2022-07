Una moneta celebra i cento anni dell'Autodromo di Monza

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Una moneta per celebrare i cento anni dell'Autodromo di Monza, il tempio della velocità della Formula 1. Ad emetterla è stato oggi il Ministero dell'Economia e delle Finanze e a coniarla è la Zecca italiana. La moneta in argento dal valore nominale di 5 euro, è dedicata al 100° anniversario di uno dei circuiti più antichi.

A realizzarla è stato l'artista incisore Antonio Vecchio, in versione Fior di Conio e ha una tiratura di 8.000 pezzi. Sul dritto la moneta raffigura un'opera del disegnatore inglese Michael Turner che riproduce una fase di gara del 2° Gran Premio d'Italia disputato il 10 settembre 1922 all'Autodromo Nazionale Monza. In primo piano compaiono sul rettilineo le auto di Pietro Bordino, vincitore della corsa su Fiat 804, e Pierre de Vizcaya, terzo al traguardo su Bugatti T29. Sul rovescio al centro, il logo ufficiale dell'Autodromo Nazionale Monza e le date "1922 2022", rispettivamente anno della costruzione dell'Autodromo e anno di emissione della moneta. A destra e a sinistra, gli spalti moderni dell'Autodromo Nazionale Monza. (ANSA).