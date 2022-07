Sala, da settembre 250 agenti in più per le strade di Milano

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - A Milano da inizio settembre ci saranno 250 agenti in più per le strade della città, tra Polizia di Stato e Carabinieri. Lo ha spiegato sui social il sindaco, Giuseppe Sala, che questa mattina ha incontrato il prefetto, Renato Saccone, per fare il punto sulle forze dell'ordine in più promesse dal ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, a febbraio.

"A seguito del confronto che abbiamo avuto con il Ministero dell'Interno alcuni mesi fa, da inizio settembre, come mi ha confermato stamattina il Prefetto, avremo 250 agenti in più sulle nostre strade, tra Polizia di Stato e Carabinieri - ha scritto Sala -. Recentemente abbiamo inserito nuovi organici nella Polizia Locale ed entro fine anno la forza aumenterà di più di 200 persone. Quindi a fine anno avremo quasi 500 persone in divisa in più sulle nostre strade e nelle nostre piazze" "Noi stiamo lavorando e andremo avanti. Facendo quello che si deve, nel limite delle nostre possibilità. Perché i limiti, in una istituzione pubblica come in una famiglia, ci sono", ha concluso. (ANSA).