Musica: la cultura Colombia con Carlos Vives al Latin Festival

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Unica tappa italiana del suo tour "Después de todo VIVES", domani il pluripremiato artista colombiano, Carlos Vives, sarà in concerto per la prima volta nella Ticketmaster Arena del Milano Latin Festival ad Assago.

Personaggio sui generis - cantante, compositore, attore e anche uomo d'affari - è uno degli artisti più emblematici della Colombia e una delle figure più importanti della musica latina.

È stato il primo artista colombiano a vincere un Grammy Award e, ad oggi, ha portato a casa 2 Grammy e 15 Latin Grammy. Fra i suoi grandi successi La gota fría, Déjame entrar, Fruta fresca, Pa' Mayté, Volví a nacer, La tierra del olvido, Bailar contigo, Robarte un Beso e La bicicleta, una collaborazione insieme a Shakira.

Con oltre 20 milioni di album venduti in tutto il mondo, è considerato un pioniere del nuovo suono colombiano e latinoamericano. Carlos Alberto Vives Restrepo è noto per aver fuso la musica colombiana come cumbia e vallenato con pop e rock. Il suo lavoro si ispira allo studio, alla conoscenza e alla diffusione della cultura, dell'identità colombiana e della sua complessa diversità attraverso la musica. E' anche un accanito sostenitore dell'eredità del poeta colombiano Rafael Pombo, a cui ha reso omaggio producendo una serie di album intitolati Pombo Musical, realizzati per mantenere i bambini legati ai valori nazionali. (ANSA).