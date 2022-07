Juventus: Ranocchia rinnova fino al 2026 e va al Monza

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - Rinnovo e poi prestito, è questa la strategia della Juventus per Filippo Ranocchia. Il gioiellino bianconero, classe 2001, ha prolungato il suo contratto fino al 2026 e adesso è pronto a trasferirsi in prestito al Monza: un'altra destinazione dove poter crescere, dopo la stagione vissuta in serie B al Vicenza. La trattativa è ai dettagli, per Ranocchia sarà la possibilità per assaporare la serie A per la prima volta in carriera. (ANSA).