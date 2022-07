Calcio: Atalanta; disponibili biglietti per Valencia

(ANSA) - BERGAMO, 20 LUG - L'Atalanta ha comunicato la disponibilità di biglietti per i propri sostenitori in occasione della partita amichevole con il Valencia del prossimo sabato 6 agosto allo stadio Mestalla con inizio alle ore 21, valida per l'assegnazione del Trofeo Naranja. I titoli d'ingresso per il settore riservato Gol Xicotet Alto 733, al prezzo di 12 euro, sono acquistabili cliccando il link https://proticketing.com/valenciacf_webservices/es_ES/entradas/e vento/25801/session/1473540/select. I nerazzurri avevano già vinto il confronto l'11 agosto 2017 per 2-1 grazie ai gol di Toloi e Palomino. (ANSA).