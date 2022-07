Arrestato 18enne ladro di biciclette per 100mila euro

(ANSA) - VARESE, 20 LUG - Un 18enne è stato arrestato dai carabinieri di Varese, con l'accusa di aver messo a segno furti di biciclette per un valore di 100 mila euro, in concorso con altre persone, tra le province di Varese e Bergamo.

Il 18enne, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Varese, secondo le indagini dei carabinieri ha partecipato a più furti. Il primo al negozio Gemme Bike di Casciago (Varese), dove il giovane ha usato una macchina rubata come ariete per sfondare la vetrina. Insieme ai complici, ancora da identificare, ha rubato un furgone a Villa d'Almè (Bergamo), di cui si sarebbe servito per caricare la refurtiva e fuggire. Il 18enne è stato rintracciato nel Centro per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio (Potenza) e portato in carcere.

Dell'intera refurtiva, i carabinieri hanno recuperato i due veicoli, Fiat Punto Evo e Fiat Punto, poi restituiti ai legittimi proprietari. (ANSA).