Trentaseienne si tuffa nel lago di Garda e annega

(ANSA) - BRESCIA, 19 LUG - Nuovo dramma nelle acque del lago di Garda a pochi giorni di distanza dal tuffo del 41enne che non è mai più riemerso e il cui cadavere non è ancora stato trovato.

A Limone del Garda, nel Bresciano, un 36enne, barista di professione, nel primo pomeriggio si è tuffato dal pontile.

Alcuni presenti in spiaggia lo hanno visto uscire per un attimo dall'acqua, ma subito dopo inabissarsi nuovamente. Il corpo ormai senza vita è stato individuato dalla Guardia Costiera su un fondale di quasi sei metri nei pressi del pontile da dove si era tuffato. (ANSA).