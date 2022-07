Traffico rifiuti, interdetto comandante Polizia locale Livigno

(ANSA) - SONDRIO, 19 LUG - Il comandante della Polizia locale di Livigno è stato interdetto per nove mesi dai pubblici uffici nell'ambito di un'inchiesta del pm di Sondrio e della Dda di Milano su un traffico di rifiuti smaltiti illegalmente.

Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile di Sondrio in collaborazione con la Guardia di Finanza.

Sono stati perquisiti anche il sindaco del paese, il suo predecessore e un assessore. Il procedimento ipotizza i reati di traffico illecito di rifiuti e falso ideologico commesso da Pubblico ufficiale in atti pubblici.

Si tratta - spiega la Guardia di Finanza - di indagini riguardanti un presunto "sistema finalizzato alla illecita gestione e smaltimento di rifiuti derivanti dallo svolgimento dell'attività" di alcuni imprenditori. Ciò "con il concorso delle Autorità locali istituzionalmente preposte alla regolazione e al controllo delle attività di interesse pubblico".

L'attività era finalizzata a ottenere "illeciti risparmi" sui costi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti. (ANSA).