Siccità, Fontana: 'Non c'è nessun rischio per l'acqua potabile'

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - Per l'acqua potabile "non c'è mai stato nessun rischio. La falda è ancora sufficientemente in grado di rispondere alla esigenze. Il problema c'è per quanto riguarda l'irrigazione anche perché sono ordini di grandezza assolutamente non paragonabili": lo ha spiegato il presidente lombardo Attilio Fontana a margine della conferenza stampa di presentazione della 'Wine Media Conference' parlando dell'emergenza siccità.

Per l'agricoltura "avevo detto che non saremmo potuti andare avanti in questo modo, anche prima del 25 luglio. Inizialmente - ha aggiunto Fontana - avevo pensato al 5 di luglio come data, poi il termine è stato posticipato al 15".

Attualmente "per certi laghi possiamo resistere fino al 25 più o meno - ha concluso Fontana - per qualche altro bacino la situazione è più pesante e complessa per cui non so fino a quando riusciamo ad arrivare". (ANSA).