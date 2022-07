Frontale fra due auto, chiusa la Gallaratese nel Varesotto

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - La strada statale Gallaratese è stata chiusa in entrambe le direzioni all'altezza di Albizzate, in provincia di Varese, per un incidente che ha coinvolto due auto.

Nello scontro frontale sono rimasti feriti due ventenni, non in modo grave.

Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, il personale del 118, la polizia stradale e il personale di Anas per ripristinare la circolazione "in sicurezza il prima possibile".

Il traffico, fanno sapere da Anas, è stato deviato lungo la viabilità provinciale e l'autostrada A8. (ANSA).