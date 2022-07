Da Progetto Arca a Milano mensa, social market e 'boutique'

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - Alla Cascina Vita Nova nel quartiere milanese di Baggio da oggi aprono una nuova mensa, un social market e un guardaroba sociale, dove le persone in difficoltà possono trovare cibo, beni di prima necessità e anche l'abbigliamento che a ciascuno più si adatta. Cresce quindi il progetto di una cittadella della solidarietà promosso da Fondazione Progetto Arca nella cascina dove, dallo scorso ottobre, sono disponibili sette appartamenti per ospitare senzatetto con animali (che per questo non possono accedere ai rifugi) e un salone di parrucchiere per le persone più fragili.

La mensa, realizzata con il contributo della Fondazione Mon Soleil che ha pagato la ristrutturazione degli spazi e la copertura delle spese fino a fine anno, serve 70 pasti fra pranzo e cena sul posto e 90 a domicilio. Il social market sarà a disposizione di 250 famiglie in difficoltà del quartiere ha il sostegno della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. E' invece H&M ad aver collaborato e sostenuto il guardaroba sociale di cui ha curato allestimento degli spazi e donazione dei capi a disposizione. Una collaborazione fra istituzioni e terzo settore che è un modello virtuoso che non ha eguali in Italia e che - ha sottolineato l'assessore al Welfare Lamberto Bertolè vogliamo rafforzare sempre di più" di collaborazione fra istituzioni e terzo settore".

L'obiettivo finale è quello di "unire in un unico luogo servizi di accoglienza per la cura e l'immagine di sé, sostegno alimentare, inclusione sociale e reinserimento lavorativo per rispondere alle diverse esigenze delle famiglie fragili e delle persone in difficoltà, con particolare attenzione - ha spiegato il presidente di Progetto Arca Alberto Sinigallia - a chi, negli ultimi due anni, è stato colpito dalla crisi sanitaria ed economica e sta velocemente scivolando in una condizione di povertà da cui è urgente uscire". (ANSA).