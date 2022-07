Scontro sull'A4, motociclista ferito grave e 8 km di coda

(ANSA) - BERGAMO, 18 LUG - Un grave incidente si è verificato alle 16 di oggi lungo l'A4, all'altezza del casello di Bergamo, causando code e rallentamenti in entrambi i sensi di marcia, ma soprattutto in direzione Venezia.

A scontrarsi un'auto e una moto: tre le persone coinvolte nello schianto. Il motociclista è rimasto ferito in modo grave: è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso con l'elisoccorso. Sul posto anche tre ambulanze e la polizia stradale di Seriate. Le code hanno raggiunto gli 8 chilometri. (ANSA).