Sala, controllo a Bakayoko? non commento ma sentirò il Questore

(ANSA) - MILANO, 18 LUG - "Ho visto il video ma non ho parlato con il questore quindi non saprei commentarlo e non vorrei dire cose improprie. Sentirò il questore". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto di commentare il video in cui il calciatore del Milan, Tiémoué Bakayoko, viene fermato dalla polizia in strada per un controllo. (ANSA).