La Pinacoteca di Brera trova n(u)ove strade in città

(ANSA) - MILANO, 18 LUG - La Pinacoteca di Brera diventa anche un museo diffuso con il progetto Le n(u)ove strade di Brera. Iniziata nei mesi scorsi con Mubic, il museo di comunità del quartiere di Greco, ora l'iniziativa - ideato da Cristina Moretti di Alfabeti d'Arte per Pinacoteca di Brera, con il contributo di Alice Bocca - continua fino alla fine dell'anno al Municipio 9, cioè la zona che include Niguarda, Bruzzano e Affori.

Due le linee di progetto: una, riguardo al verde, ha come fulcro l'OrtoComuneNiguarda; mentre la linea Blu porta alla scoperta di edifici monumentali come Villa Litta Modignani, Cassina Anna e Palazzo Clerici.

All'OrtoComuneNiguarda una classe della scuola primaria Locatelli con i genitori i ragazzi del centro diurno Pangea della Casa della redenzione sociale Onlus, e i bambini dei campus estivi Diapason ha iniziato una serie di incontri a Brera. all'orto botanico e all'orto di Niguarda. Una volta terminati, ai partecipanti sarà chiesto di realizzare con varie tecniche (pittura, scultura, fotografia) delle opere che raccontino l'Orto Condiviso ispirandosi alle opere della Pinacoteca.

A settembre, poi, nell'Orto Condiviso arriverà un pannello interattivo, a cui tutti potranno contribuire, per indicare un percorso sulle piante selvatiche commestibili che si trovano nell'OrtoCondivisoNiguarda e sono rappresentate nei dipinti della Pinacoteca.

Per quanto riguarda la linea blu, invece, saranno realizzati con l'aiuto dei cittadini tre percorsi, per far conoscere tre istituzioni storiche del municipio 9: Villa Clerici, che ospita la Galleria d'Arte Sacra dei Contemporanei, Villa Litta, un tempo frequentata da Francesco Hayez e Alessandro Manzoni e ora sede di una biblioteca comunale, e Cassina Anna, ora sede della biblioteca di Bruzzano.

Un video finale racconterà la storia del progetto e presenterà i contributi dei cittadini (ANSA).