Grave operaio di 58 anni schiacciato da macchinario

(ANSA) - LECCO, 18 LUG - Un operaio di 58 anni ha riportato gravi traumi mentre stava lavorando in un'azienda di Introbio (Lecco). L'infortunio si è verificato stamani, all'inizio del turno di lavoro, il 58enne ha riportato lo schiacciamento del torace e contusioni agli arti inferiori. E' stato soccorso dai colleghi, quindi sul posto è giunta l'equipe medica del 118, con l'eliambulanza da Bergamo che ha trasportato d'urgenza l'operaio all'ospedale di Lecco. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri e dei tecnici di Ats per ricostruire quanto accaduto. (ANSA).